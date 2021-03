Lichterveldse kaartjes gaan de wereld rond

Maarten Wydooghe, inwoner van Lichtervelde, maakt met een nieuw project de wereld een beetje kleiner. Sinds kort stuurt hij met zijn zonen postkaartjes naar willekeurige adressen in de wereld om contact te zoeken. Volgende week arriveert zo’n eerste kaartje met groeten uit Lichtervelde in een...

Via zijn broer kwam Maarten in het bezit van een 40-tal oude postkaarten. De foto's op de postkaarten zijn 30 à 40 jaar oud en tonen hoe Lichtervelde er uitzag in die periode. De Lichterveldenaar besloot om de postkaarten uit te sturen. Het eerste kaartje werd afgelopen week verzonden naar Barbados. De bestemming wordt gekozen door Castor en Bastiaan, de zoontjes van Maarten, en zijn Facebookvrienden.



Het is een spel dat ze spelen, maar voor Maarten en de volgers op Facebook is het een manier om toch te kunnen reizen. Ondertussen leren de kinderen de wereld wat beter kennen en samen smeden ze ook plannen om straks weer echt te reizen. Via de 'Groeten uit Lichtervelde' proberen ze alvast contact te zoeken.