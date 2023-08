Lichtfeest levert spektakel in Lissewege

Waar Lissewege normaal in rust baadt, stroomde het volk vrijdag en zaterdag toe voor het Lichtfeest. De installaties en kunstwerken verspreid over het dorp trokken duizenden bezoekers aan.

Het feest leeft onder de dorpelingen die talrijk hun steentje bijdragen aan het jaarlijkse lichtspektakel. Voor deze editie vormden het Lisseweegs Vaartje en de bouw van de kerktoren de leidraad. Het parcours van twee kilometer bracht de bezoekers langs negen locaties.

Een opvallend werk was in de historische kerk te zien. Daarbinnen slingerde een reuzegrote pendel heen en weer genaamd 'de kogel is door de kerk'. De Gentse lichtkunstenaar Reinhout Hiel bedacht de creatie. De indrukwekkende kunstwerken dit jaar verschillen erg van het eerste ingetogen Lichtfeest waarbij Lissewegenaars destijds kaarsjes buitenzetten.