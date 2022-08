Lichtfeest lokt 10.000 mensen naar Lissewege

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond in het gezellige dorpje Lissewege het jaarlijkse lichtfeest plaats. Muziek, performances, lichtinstallaties en honderden kaarsjes dompelden het publiek er onder in een feeërieke sfeer.

De slogen 'Niets is wat het lijkt' vormde de rode draad tijdens de 22ste editie van Lichtfeest Lissewege. "Er wordt vertrokken van wat er al is, maar we dagen bezoekers uit om er anders naar te kijken en te luisteren", aldus Brugge Plus, dat het evenement organiseerde.

Er was zowel een lang parcours, maar ook een korter parcours voorzien voor wie minder goed te been is. Jong en oud zorgde voor lichtinstallaties die dat parcours vormgaven. Vooral rond de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk was het over de koppen lopen.