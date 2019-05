Bij een brand in een caravan in Bredene is één iemand lichtgewond geraakt.

De brand brak uit kort na half vier vannacht, op Camping 17 aan de Rozenlaan in Bredene. De brandweer kon niet verhinderen dat de caravan helemaal uitbrandde. De vrouw van 31 die in de caravan sliep raakte lichtgewond door een steekvlam uit de gasfles. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis in het AZ Damiaan. (lees verder onder de foto)

Vier andere aanpalende caravans zijn beschadigd door de enorme hitte. Maar daar was niemand aanwezig.