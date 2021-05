Lichtschip West-Hinder III is nu officieel varend erfgoed

Lichtschepen lagen anderhalve eeuw lang voor onze kust. Dit soort schepen zorgde ervoor dat andere schepen veilig langsheen een verraderlijke zandbank werden geleid. Minister Diependaele: “De laatste positie waarop dit gebeurde was op het uiterste zuidoostpunt van de Westhinder zandbank, op zo’n 20 km voor Nieuwpoort. Het schip West-Hinder III was er tot 1992 actief.”

“De West-Hinder III is voor Vlaanderen het laatste en best bewaarde exemplaar van een schip van dit type. Het is dus alleszins ook een baken van wat onroerend erfgoed is”, beklemtoont minister Diependaele. De West-Hinder III is ook één van de laatste overblijvende schepen die getuigen van de bloeiende scheepsbouw in ons land in de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder in Antwerpen en Oostende.

De West-Hinder III werd gebouwd in Oostende bij Béliard-Crighton in 1950. Het schip ligt vandaag in Antwerpen.