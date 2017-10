Lichtshow moet blikvanger worden van Winter in Oostende

De stad Oostende pakt deze winter uit met enkele blikvangers zoals een lichttunnel met spectaculaire lichtshow van maar liefst 232.500 lichtjes in de Adolf Buylstraat en schaatsen op de vijver van het Leopoldpark.

“We zetten samen met Toerisme Oostende vzw al jaren sterk in op de wintermaanden”, aldus Burgemeester Johan Vande Lanotte. “Dit jaar pakken we uit met een vernieuwd aanbod dat voor een totaalbeleving moet zorgen in de Stad aan Zee."

De kick-off van "Winter in Oostende" wordt gegeven op 1 december met een feestelijke opening en Late Night Shopping.