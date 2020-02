Lichtstoet sluit carnaval af in Heist

In Knokke-Heist is een dol carnavalweekend afgesloten met de lichtstoet. En dat slaat niet alleen op de sfeer. Ook het stormweer speelde deze keer een belangrijke rol.

De zondagsstoet werd daardoor ingekort. Tot spijt van de echte carnavalisten die daar een heel jaar naar toeleven. Maar gisterenavond was het prima carnavalweer en zetten de feestneuzen zelfs nog een extra tandje bij.

Carnaval sluit altijd af met de popverbranding. Een emotioneel gebeuren en één van de zeldzame rustmomenten in de dolle vierdaagse. Het is intussen aftellen naar het volgende feest. Want echte carnavalisten blijven doorgaan. "Gisteren was het redelijk zwaar maar we gaan proberen te overleven", zegt Prins Andy. "Er komen nog dagen af. We hebben ook nog Oostende, Zeebrugge. We gaan feesten."

(lees verder onder de foto)

Het is traditie in Heist om carnaval af te sluiten met een lichtstoet. En anders dan zondag is het weer vanavond geen spelbreker. Met Keizer Bieze den Eersten op kop kunnen de praalwagens en carnavalisten deze keer het volledige parcours doen.

"Momenteel hebben we vijfentwintig wagens. Dat is zeer goed we willen als gemeentebestuur die dinsdagstoet kwalitatief naar boven te krijgen en ik denk als ,je dat ziet dat we daar toch wel in slagen", zegt Jan Morbee, schepen van evenementen in Knokke-Heist.

De bezoekers staan op sommige plaatsen tot drie rijen dik. De lichtstoet is uitgegroeid tot dé West-Vlaamse carnaval afsluiter. De gemeente spreekt van zestigduizend bezoekers die Knokke-Heist tijdens de carnaval vierdaagse bezochten.