Lichttunnel opnieuw blikvanger van vernieuwde 'Winter in Oostende'

In Oostende wordt de lichttunnel in de Adolf Buylstraat opnieuw de blikvanger van het eindejaarsevenement 'Winter in Oostende'.

Na 3 jaar afwezigheid maakt de lichttunnel een comeback van 1 december tot en met 7 januari.

Sfeervol shoppen

De tunnel is 180 meter lang en telt meer dan 230.000 LED-lichtjes.

"Dagelijks zullen 4 spectaculaire lichtshows op muziek voor een unieke winterbeleving zorgen", zegt Stad Oostende.

"Nieuw dit jaar is dat het publiek op voorhand mee zal kunnen stemmen over de muziekkeuze. De lichttunnel lokte in het verleden al 100.000’en bezoekers naar Winter in Oostende. Er werd de afgelopen jaren telkens geïnvesteerd in nieuwe elementen. Zo werd de verlichting omgevormd naar LED-verlichting waardoor er niet alleen minder energieverbruik is, maar er ook gebruik gemaakt kan worden van verschillende kleuren."

Twee kerstmarkten

Oostende pakt eind dit jaar ook uit met twee kerstmarkten. Naast het feeërieke Winter in het Park, komt er ook een nieuwe kerstmarkt op het Wapenplein.

(Foto Steve Dinneweth)