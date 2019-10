Liefdesbrieven uit WOI in Talbot House Poperinge

Het is Arthur Stockwin, Professor Emeritus aan de universiteit van Oxford, die in 1990 bij het opruimen van zijn ouderlijk huis in een kist een kartonnen doos vol brieven van zijn moeder, Edith Ainscow. De brieven waren allemaal gericht aan een jonge officier tijdens Wereldoorlog I, met de naam Geoffrey Boothby. De brieven vertellen het ontroerende verhaal van een liefdesaffaire die door de oorlog abrupt afgesneden werd.

Verrekijker

Toen Stockwin in april 2016, 100 jaar na de dood van Boothby, een plechtigheid aan het monument bij Railway Wood bijwoonde, ontmoette hij frontgids Simon Louagie. De gids kende het verhaal van Stockwin's moeder en vertelde het graag tijdens zijn rondleidingen. Kort daarna werden Stockwin en Louagie gecontacteerd door de Duitse academicus, Dr. Ralf Winterberg. Hij vertelde hen dat hij van zijn grootvader een Duitse verrekijker had geërfd waarin de naam ‘G. Boothby’ gegraveerd stond. De inscriptie, zo bleek na zorgvuldig onderzoek, kwam heel goed overeen met het geschrift van Geoffrey Boothby. Hoe een Duitse verrekijker eerst in handen van een Brits officier kwam en daarna in de nalatenschap van een Duitse soldaat, is een vraag die wellicht voor altijd onbeantwoord zal blijven.

In elk geval komen brieven en verrekijker nu voor het eerst sedert 1916 weer samen in Talbot House. Beide worden blikvangers in de grote nieuwe permanente tentoonstelling die in januari 2020 in de Concert Hall van Talbot House wordt geopend.