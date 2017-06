Liepen nog mensen methanolvergiftiging op?

Het parket van West-Vlaanderen bekijkt of er nog mensen een methanolvergiftiging hebben opgelopen. Vorige week kwam een jonge vrouw om het leven na een avondje stappen in Izegem en Roeselare.

Enkele andere personen hebben zich gemeld, om te onderzoeken of ze ook ziek zijn geworden door methanol of last hadden van een stevige kater.

Een lijkschouwing wees uit dat jonge vrouw overleed aan een vergiftiging met methanol. Dat is een giftig bijproduct van alcoholische gisting. Het parket houdt er rekening mee dat de vrouw tijdens haar uitstap ofwel illegaal gestookte alcohol heeft gedronken ofwel officiële alcohol waar een illegale soort door vermengd was.

Bij de drie horecazaken waar ze die nacht meerdere wodka-sprites dronk, werden huiszoekingen verricht, samen met het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid). Daar zijn flessen alcohol meegenomen, die naar het NICC werden overgebracht voor verder onderzoek.

