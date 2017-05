Lieve Moeremans nieuwe directeur Brugge Plus

Lieve Moeremans wordt de nieuwe algemeen directeur van vzw Brugge Plus, de organisatie die allerlei evenementen in de stad organiseert zoals Kokeet en de Triënnale. Brugge Plus zat bijna een jaar zonder directeur.



De beslissing om voor Lieve Moeremans (37) te kiezen als algemeen directeur van Brugge Plus dateert van begin deze maand, maar de nieuwe directeur wilde zich donderdagavond eerst voorstellen aan de raad van bestuur, aldus Krant Van West-Vlaanderen.



Moeremans komt over van theater Malpertuis in Tielt waar ze 17 jaar lang de zakelijke leiding had. Voor Brugge Plus komt het erop aan om een turbulente periode af te sluiten. De problemen bij Brugge Plus begonnen toen voormalig directeur Filip Strobbe in april 2015 de handdoek wierp omdat hij naar eigen zeggen de werking van de vzw niet langer kon verzoenen met zijn eigen persoonlijke waarden. Er volgde toen een externe audit om de werking van Brugge Plus door te lichten en de voorzitter van de vzw Vorig jaar kwam er met Lies Buyse een nieuwe algemeen directeur, maar die stapte zelf al na één maand opnieuw op om coördinator te worden van de Antwerpse stadsmusea.