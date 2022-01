Lieveheersbeestje helpt prikangst bij kinderen in vaccinatiecentra overwinnen

In Vlaanderen is Buzzy, het lieveheersbeestje dat prikangst bij kinderen moet helpen overwinnen, is het best vertegenwoordigd in de West-Vlaamse vaccinatiecentra. "Voor vaccinatiecentra helpt Buzzy voor een kindvriendelijke aanpak."

De vaccinatiecampagne voor kinderen draait op volle toeren. "Voor vaccinatiecentra betekende dit een heuse ommezwaai naar een kindvriendelijke aanpak, een kind is geen kleine volwassene. Dat vertaalde zich in aparte vaccinatielijnen, vaccinatie op specifiek voorziene momenten tot heuse make-overs, clowns en geschenkjes voor de dapperste kinderen. In verschillende vaccinatiecentra is kindvriendelijkheid echter meer dan een hoedje op het hoofd van de vaccinator, een leuke locatie of het uitreiken van een prikdiploma."

Huidkoelend effect

In sommige centra vind je Buzzy, een klein vibrerend hulpmiddel in de vorm van een lieveheersbeestje of bijtje, dat zorgt voor rust en comfort in de vaccinatiecentra door een vrijwel pijnloze vaccinatie. De vleugels zijn koude gelpads. "Door zijn vibrerend en huidkoelend effect zorgt Buzzy enerzijds voor afleiding en anderzijds voor een bewezen pijnstillend effect tijdens de vaccinatie."



Buzzy wordt kort op de bovenarm geplaatst, tussen de injectieplaats en de hersenen. Het trillen van Buzzy brengt de zenuwen in de war, zodat er geen scherpe pijn wordt gevoeld. Buzzy doet drie dingen: het koelt de prikplek, het leidt af en het toestelletje trilt. Wanneer zenuwen niet-pijnlijke signalen zoals koude en trillingen ontvangen, sluiten de hersenen de poort voor pijnsignalen.

Het hulpmiddel is ontwikkeld door een kinderarts en wordt gebruikt in verschillende ziekenhuizen zoals AZ Sint Jan Brugge-Oostende, UZ Leuven, UZ Gent, UZA. "In deze en andere ziekenhuizen maakt Buzzy al geruime tijd onderdeel uit van de integrale pijnbehandeling binnen kindergeneeskunde."