"Liever bellen blazen dan roken": Bredene maakt speelpleinen rookvrij

In 2021 ondertekende Bredene het charter Generatie Rookvrij. Op twintig speelpleinen in de gemeente zijn zitbanken voorzien van signalisatiebordjes. Zo wil de badplaats kinderen en jongeren beschermen tegen tabaksrook en ze rookvrije laten opgroeien.

#ikblaaslieverbellendanrook

Generatie Rookvrij is een positief verhaal. Er zijn geen boetes of bestraffende maatregelen om een terrein rookvrij te maken. “Maar we moedigen wel iedereen aan om rokers vriendelijk aan te spreken om niet te roken in de buurt of het zicht van kinderen en jongeren”, verduidelijkt schepen Daisy Hoste.

Om het initiatief te promoten, kan bij de jeugddienst een bellenblazer worden opgehaald. Inwoners kunnen foto’s of filmpjes van hoe ze bellen blazen delen via sociale media met de hashtags #generatierookvrijBredene #ikblaaslieverbellendanrook.

De volgende speelpleinen in Bredene zijn alvast rookvrij: