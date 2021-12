Lieze uit Veurne vindt geen stageplek: "In een rolstoel geraak je niet overal binnen"

Lieze Platevoet uit Veurne studeert digitale marketing in Gent, maar vindt geen stageplaats. "Gisteren bleek mijn stageplaats toch niet rolstoeltoegankelijk te zijn, waardoor ik last-minute weer op zoek moet."

"Helaas is rolstoeltoegankelijkheid nog te vaak een (letterlijke) drempel, voor mij, maar ook voor zoveel anderen", plaatst Lieze op haar Facebookprofiel. Volgens de studente uit Veurne is er nog te weinig aandacht voor de problematiek. Gisteren mocht ze bij radiozender Qmusic het probleem aankaarten.

Wie helpt Lieze?

"Concreet ben ik op zoek naar een stage digitale marketing binnen de periode van januari tot april, in regio Gent", roept de studente op. "In 2021 zou iedereen dezelfde kansen moeten krijgen, met of zonder rolstoel!"

Intussen kreeg Lieze onder haar Facebookpost al verschillende reacties en sollicitatie-uitnodigingen.