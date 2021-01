Lifetime achievement award voor Jaak Van Assche

Acteur Jaak Van Assche, die intussen 80 jaar is, krijgt een lifetime achievement award uit handen van producer Erwin Provoost en tot voor kort intendant van het Vlaams Audiovisueel fonds. Van Assche speelde in bijvoorbeeld Windkracht Tien van Provoost. De acteur mag ook zijn ster onthullen op de zeedijk.

Maar dan komt er nog een grote verrassing, want ook Provoost zelf - die afkomstig is uit Koksijde - krijgt een award en ster. En dat voor een carrière van 35 jaar. Erwin Provoost is de maker van onder meer ook Flikken en de zaak Alzheimer. Hij was drie jaar lang ook aan de slag bij het Vlaams Audiovisueel fonds.

Het filmfestival van Oostende zou normaal gezien nu van start gaan, maar dat kan dus niet door de coronacrisis.

Volgend weekend is er wel de uitreiking van de Ensors.