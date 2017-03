Liggen West-Vlamingen wakker van de Europese Unie?

De Europese Unie is vandaag 60 jaar oud en staat onder druk, maar in West-Vlaanderen lijken mensen niet echt wakker te liggen van Europa. Wat de Europese Unie investeert in West-Vlaanderen is nauwelijks bekend.

Fietspaden, bedrijventerreinen in Veurne, Diksmuide en Oostende, ontmoetingscentra in Jonkershove, Pollinckhove, Watou en Abele, musea in Ieper, Oostduinkerke en Bredene, Europa heeft een pak geld in West-Vlaamse projecten gestopt: 200 miljoen euro in 26 jaar voor de realisatie van 1000 projecten.

Europa investeert nu vooral in de kenniseconomie, want globalisering, klimaatverandering en vergrijzing bedreigen onze welvaart en concurrentiekracht. Europa wil de komende jaren een slimme, duurzame en inclusieve groei realiseren, ook in West-Vlaanderen. Alle programma’s zijn daarop gericht.

Maar de rol die Europa in West-Vlaanderen speelt, is nauwelijks bekend bij net grote publiek. Europa lijkt veeleer een bureaucratische boeman. "De afstand is te groot tussen Europa en de lokale realiteit. Aan de andere kant is ook Europa een stukje aan het nadenken: zouden wij nog verder investeren in dat soort projecten? Ik denk dat we die lijn moeten verder zetten en zelfs versterken. We hebben geen nood aan minder Europa, we hebben nood aan meer Europa, maar we moeten het doen op een concrete, tastbare manier", aldus Jean de Bethune , gedeputeerde economie van de provincie West-Vlaanderen.