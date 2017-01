Of Dedecker al bezig is met een politieke comeback is nog maar de vraag. Daarvoor wil hij eerst de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 afwachten. Als blijkt dat N-VA minder stemmen weet te ronselen, is er misschien wel genoeg ruimte op rechts.

Dedecker en het voltallige bestuur zijn er in ieder geval klaar voor.