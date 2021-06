Lijst met 159 onveilige schoolroutes bekend

Eind december 2020 werden de lokale besturen opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters : “Die knelpunten zijn ons nu bekend: in West-Vlaanderen gaat het om 159 knelpunten in zo’n 40 gemeenten waarvan we er al op korte termijn (via quick wins) alvast 48 aanpakken, onder meer in Koksijde, Kortrijk en Avelgem.” Het gaat onder meer over het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten, de aanleg of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen, …

Voor 9 andere knelpunten kan het lokaal bestuur een beroep doen op de nieuwe subsidie voor schoolroutes langs gemeentewegen of op de bestaande subsidie schoolomgevingen en 90 knelpunten worden momenteel nog nader bestudeerd door de administratie. 12 knelpunten zitten in grotere infrastructuurwerken vervat en worden dus ook aangepakt. “We brengen nu eerstdaags de lokale besturen op de hoogte van de aanpak van de knelpunten, die zij hebben gesignaleerd op hun grondgebied. Voor 48 punten zullen op korte termijn quick wins worden uitgevoerd. Voor de punten die mijn administratie nog verder onderzoekt, vraag ik op korte termijn duidelijkheid.”, aldus minister Peeters.

Bekijk hier alle knelpunten op veel gebruikte schoolroutes.