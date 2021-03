Lijst met erkende streekproducten wordt alsmaar langer

Dat werd beslist door de erkenningscommissie streekproducten door de POM West-Vlaanderen en de erkenningscommissie hoeveproducenten van Inagro. In totaal zijn er nu reeds 517 erkende streekproducten en 396 producenten en verkooppunten die het label kregen.

Het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ breidt uit binnen de categorieën koffie, gebak, vlees en streekbiertjes. Voor het eerst zijn er ook ambachtelijke West-Vlaamse chips. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden geproduceerd in West-Vlaanderen.

De erkende producten zijn de volgende:

Oostende, Deschildre noothammetje, zeehammetje, zeepaté en zeekieken ‘

Blankenberge 3Q-bier van Brouwerij B

Reningelst Rode Berg Kaastaart

Zonnebeke ‘Léonie’-bier van Castalia Craft Beers

Ieper SloWWings Koffiemélanges

Kortemark Kreketaart van Bakkerij Kimpe

Staden : Waltson chips van Agro Debeuckelaere

Hoeveproducten en streekhoekjes

In de Leiestreek is Fruithoeve Sint-Pieter uit Ledegem voortaan een erkend verkooppunt. Net zoals Hoeve Mahieu uit Wervik, CSA Ten Hoogen Elslande uit Geluwe, Ingelzwam uit Ingelmunster en ’t Kweekhof uit Heule.

In het Brugse Ommeland mag ’t Oostgoed uit Ardooie vanaf nu het label dragen, net als De Lentescheure (Klemskerke) en ’t Ambrozijn Bioboerderij (Oostkamp). In Lichtervelde zijn er zelfs twee nieuwe hoeveproducenten: Groenten & fruit Van Houcke en Cool & Co.

Verder krijgen ook vier ‘streekhoekjes’ een erkenning: dit is een streekwinkel, delicatessezaak, buurt- of hoevewinkel in West-Vlaanderen waar een assortiment ‘100% West-Vlaams’ hoeve- en streekproducten verkrijgbaar is.

In Brugge kunnen er twee verkooppunten zich ‘100% West-Vlaams’ noemen, namelijk Het Diksmuids Boterhuis en het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis. Ook Regionale Producten Tamsin (Nieuwkerke-Heuvelland) en Koffie, Thee en Meer (Lichtervelde) krijgen een zelfde label.