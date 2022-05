LikeMe Coaster in Plopsaland De Panne officieel geopend

Vanaf vandaag kunnen bezoekers van pretpark Plopsaland De Panne een ritje maken in de nieuwe #LikeMe Coaster. De cast heeft er vandaag, op de eerste dag van het Ketnet Feestweekend, de attractie in de vernieuwde Ketnet-zone officieel ingehuldigd.

Bezoekers van Plopsaland kunnen vanaf nu een ritje maken op de #LikeMe Coaster of een tochtje varen in een Tik Tak-bootje. De Ketnet-zone, die voorheen nog in het thema stond van Kaatje, Kamiel en Viktor, is afgelopen jaar aan een grondige metamorfose onderworpen.

De achtbaan ‘Viktors Race’ is de #LikeMe Coaster geworden, terwijl de waterattractie ‘Kaatje zoekt Eendje’ een Tik Tak-thema heeft gekregen. Het ging over een investering van zo'n 2,5 miljoen euro.

"Logisch gevolg van enorme populariteit"

“Het idee om #LikeMe te vereeuwigen met een eigen attractie in het park is een logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie binnen onze doelgroep", zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. "Met #LikeMe mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met Tik Tak eerder de allerkleinsten aanspreken. Op die manier is er in de vernieuwde Ketnet-zone voor elk wat wils."

Ook Thomas Van Goethem, CEO van Fabric Magic, het productiehuis achter #LikeMe, is laaiend enthousiast: "Met het grote succes van ons derde seizoen blijkt dat #LikeMe na al die jaren nog steeds een speciaal plekje heeft in de harten van ons publiek."