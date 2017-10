Likoké on tour in Kortrijk

De West-Vlaamse sterrenchef van het Franse restaurant Likoké slaat er gedurende zes weken zijn tenten op. Het restaurant bevindt zich op het domein Gulden Spoor langs de Loodwitstraat. Intussen is het restaurant volgeboekt voor de volgende zes weken. 2.500 mensen hebben een reservatie beet en de opbrengst gaat naar het goede doel: een kookschool voor kinderen in Zuid-Afrika.

Oorspronkelijk is het idee ontstaan om de geest van Likoké terug te brengen naar Afrika. Want het restaurant is een eerbetoon aan de vader van de chef. Die had vroeger koffieplantages in Congo en kreeg daar de bijnaam "Likoké", naar een vis die in de Congostroom leeft. Na Kortrijk trekt het team verder naar Azië. Eindhalte wordt Franschhoek een stadje op 40 kilometer van Kaapstad.