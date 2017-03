Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV

Linea maakt zorg in Roeselare meer toegankelijk

In Roeselare loopt het project Linea, dat gezondheidszorg beter toegankelijk moet maken voor kwetsbare mensen.

De huisarts als vertrouwenspersoon speelt hierbij een cruciale rol. Hij informeert de patiënt over andere diensten voor psychische of sociale hulp. Hij kan ook doorverwijzen naar andere eerstelijnsdiensten zoals bijvoorbeeld OCMW, mutualiteit, een psycholoog of een kinesist. Kwetsbare mensen hebben vaak geen idee waar ze snel hulp kunnen krijgen.

Dokter Wim Goderis: “Wij werken samen met allerhande organisaties die gezondheid in de brede zin van het woord verzorgen. Er wordt een netwerk gecreëerd waar de patiënten veel gemakkelijker naar toe kunnen stappen omdat de huisartsen en de andere zorgverleners elkaar beter kennen.”

Roeselare kiest bewust niet voor een wijkgezondheidscentrum, omdat er niet echt een kansarme wijk is als locatie voor zo’n centrum. Zo’n 70% van de huisartsen doet al mee aan Linea.

Voor het Linea-project werd een website ontworpen. www.linearoeselare.be verzamelt contactgegevens van de eerstelijnsdiensten in Roeselare. Zo vindt de burger snel waar hij terecht kan, en weet de hulpverlener snel naar wie hij zijn cliënt kan doorverwijzen. Op de website wordt eveneens het aanbod aan laagdrempelige preventie-initiatieven in kaart gebracht.