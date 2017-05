Literatuurfestival palmt Brugse binnenstad in

In Brugge is het literatuurfestival 'Brutaal' gestart. Kunstencentrum KAAP nodigde een 70-tal binnen- en buitenlandse schrijvers uit met naam en faam. Het bonte gezelschap neemt gedurende negen dagen de stad in met hun teksten en ideeën.

Heel wat voorstellingen vinden plaats bijzondere locaties. .Zoals een literaire rondvaart op de Brugse reien met Adriaan Van Dis. Het bootje is nog maar net vertrokken of Van Dis steekt al van wal. Honderduit vertelt hij over zijn schrijversachtergrond terwijl de Brugse gevels voorbijglijden. Iedereen is meteen in de ban van één van de smaakmakers van 'Brutaal'.

Van het water naar de Poortersloge. Een historische pand is ingenomen door auteur Jeroen Olyslaegers. Met zijn roman ‘Wil’ is hij genomineerd voor zowel de Libris als de Fintro Literatuurprijs. Hij is niet alleen een schrijver maar ook een verteller die graag zijn publiek opzoekt. “Elke schrijver probeert te overleven. Sommigen zitten liever thuis te schrijven, terwijl anderen eens graag naar buiten gaan”, verklaart Olyslaegers.

Het literatuurfestival eindigt volgende week zaterdag met een (brutaal) feest.