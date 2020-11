LIVE: Provincie wil 55 miljoen euro investeren

West-Vlaanderen heeft volgend jaar budget voor 55 miljoen euro aan investeringen. Zo is na nog maar eens een droge zomer een waterplan voor de hele provincie in de maak. Een investering van 3 miljoen euro. “Er valt voldoende water in de loop van een jaar,” zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Als we dat voldoende stockeren dan gaan we voldoende water hebben in de toekomst om de landbouw, de natuur en de mens voldoende water ter beschikking te stellen.” (lees verder onder de foto)

Europese steun voor economie

Na de coronacrisis is het tijd voor herstel, ook in de economie. “Er wordt nu kolossaal veel Europees geld vrijgemaakt. Als we het verstandig spelen kunnen we samen met de hogere overheden het rechtmatig aandeel uit de Europese middelen naar West-Vlaanderen halen”, denkt gedeputeerde Jean de Bethune. De Bethune denkt daarbij aan de Brexit, duurzame projecten, digitalisering en levenslang leren zijn daarbij enkele aandachtspunten. Ook de digitalisering van het onderwijs krijgt steun met projecten die pas zijn ingediend. (lees verder onder de foto)

Natuurbeleving

En de provincie wil van de bezoekerscentra op de provinciale domeinen echte natuurbelevingscentra maken. In de voorbije maanden in lockdown hebben West-Vlamingen massaal de natuurdomeinen herontdekt.

Volg hier live het vragenuurtje vanuit Provinciehuis Boeverbos. Eerste gedeputeerde Bart Naeyaert zal ook een beleidsverklaring afleggen.

We vullen dit artikel later aan.