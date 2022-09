Live: Ventilusoverleg met burgemeesters en ministers: "tevreden dat we gehoord worden"

Beslissing of niet?

Jambon krijgt daarin het gezelschap van enkele ministers uit de Vlaamse regering. Zo zijn ook Hilde Crevits, Zuhal Demir, Ben Weyts en Bart Somers van de partij. De regering Jambon slaagde er in juli nog niet in een akkoord te vinden over waar de hoogspanningslijn moet komen: bovengronds of ondergronds.

In juli werd aangekondigd om een extra overleg te plegen met de burgemeesters van de gemeenten die langs het traject liggen. Er wordt nog geen beslissing verwacht vandaag, wel een overleg waar standpunten worden gedeeld. Een beslissing volgt dan later deze maand.

Wat is Ventilus ook al weer?

De nieuwe hoogspanningslijn van Ventilus komt dwars door onze provincie: van Zeebrugge tot Avelgem. Er komt een tweede zone met windmolenparken, voor de Westkust. Maar het huidige hoogspanningsnet heeft niet de capaciteit om die stroom er nog eens bij te nemen.

Daarom is er een nieuwe lijn nodig, die tegelijk ook dient als back-up voor de Stevin-lijn, die ook al stroom van op zee aan land brengt. Zo'n 20 kilometer zou bovengronds komen langs de snelweg E403.

Boven- of ondergronds?

Maar die nieuwe lijn stuit al jaren op protest in een reeks gemeenten. Zowel landbouwers, als inwoners, als burgemeesters, als bedrijven zijn geen fan van een bovengrondse hoogspanningslijn.

Actiegroepen willen die ondergronds, omdat er volgens hen anders grote gezondheidsrisico’s zijn. Ze zullen ook morgen "vreedzaam" protesteren in Brugge. Het rapport van onderzoeker Filip Vanaeken uit Meulebeke is ook een van de dossierstukken die meegenomen worden in het overleg. Volgens hem is een ondergrondse lijn perfect haalbaar.