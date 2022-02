Als het stormt dan waait het meestal het hardst aan de kust. Over de hele provincie geldt code Oranje. Vanaf 14u worden de zwaarste windstoten verwacht, tot meer dan 130 km/u. Je ziet hierboven LIVE beelden vanuit Oostende aan het Kursaal.

De storm over West-Vlaanderen heeft heel wat gevolgen: het treinverkeer ligt stil, scholen zijn gesloten en de hulpdiensten hebben de handen vol met interventies.

Volg al het andere nieuws over de storm in West-Vlaanderen hier in ons LIVE Center.