Lizette & Lucien weer open op nieuwe stek na gasexplosie

In Oostende is Lucien&Lizette weer open. Lizette was aanvankelijk een soep-en lunchbar, Lucien werd een saladbar in de buurt. Maar de gasontploffing vorig jaar vernielde de zaak.

Bij Lucien en Lizette, toen nog twee zaken, werken mensen met een beperking van de vzw Duinhelm. Bij de gasexplosie in Oostende raakte een medewerkster van Lizette en Lucien zwaargewond. Maar beiden zaken waren ook zwaar beschadigd.

Uiteindelijk zochten ze naar een nieuw pand: dat vonden ze in de Madridstraat, pal in het centrum. Het gebouw is een voormalige feestzaal en dus was er al een keuken voorhanden. Boven is er een zaal die ze later ook zullen kunnen gebruiken. Beide zaken gaan nu samen, en serveren soep en salades, en koffie met taart.

De doorstart van de horecazaken lukte vrij snel: zo was er onder andere een crowdfunding om daar geld voor in te zamelen.

