Lo-Reningenaar die ex-vrouw neerstak in de cel

In de Stationsweg in Dudzele zorgt dat voor heel wat overlast. Heel wat vrachtwagenchauffeurs die nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe verkeerssituatie, rijden door die weg. En dat ondanks de tonnagebeperking die het Brugse stadsbestuur er invoerde. De bewoners zijn het beu. Ze willen dat de politie strenger controleert of er alleen lokaal verkeer toelaat. Daardoor zouden ze verplicht zijn een andere weg te nemen.

Bekijk ook:

Ex-partner steekt vrouw dood op parking gerechtsgebouw