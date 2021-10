Locatie detentiehuis Kortrijk zorgt voor ongenoegen

En net als Oppositiepartij CD&V vinden ze de locatie pal in een woonwijk niet geschikt. Waarnemend burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe laat alvast weten dat het detentiehuis niet op die locatie blijft.

Op 't Hooge in Kortrijk maken ze zich zorgen over het detentiehuis voor kort gestraften dat in een voormalige woon-zorgcentrum komt, nu zit daar nog een verpleegopleiding. Door een wetswijziging worden straks alle celstraffen uitgevoerd en daarom komen er 15 detentiehuizen. De thuisstad van minister van justitie Van Quickenborne, die ook nog steeds burgemeester is, bijt de spits af. Oppositiepartij CD&V is misnoegd. Sien Vandevelde, CD&V Kortrijk: “Er is totaal niet over gecommuniceerd geweest. Pas toen wij het het naar buiten brachten, hebben het stadsbestuur en de minister hierover gecommuniceerd. We kregen vandaag een flyer in de bus over een referendum over welk kunstwerk er in de stad komt, maar over iets fundamenteels als een detentiehuis, daarover wordt de inwoner niet gehoord.”

De oppositiepartij is niet tegen een detentiehuis, maar de locatie, een woonwijk en studentenbuurt kan beter. Waarnemend burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe wijst erop dat het een tijdelijke locatie is, voor vijf jaar. “Dan zullen we ook al veel geleerd hebben uit dat nieuwe concept, maar op die site kan het dan zeker al niet blijven. Want dan willen Vives en Kulak verder bouwen aan één grote studentensite. We staan ook aan de vooravond van grote justitiële hervormingen en als je ergens wilt vooruitgaan, moet je starten natuurlijk. Het gebouw voldeed aan de criteria dus we nemen onze verantwoordelijkheid als centrumstad op.”

De buurt is alsnog van plan zich te verzetten. De stad hoopt op de infovergadering dinsdag 26 oktober het ongenoegen weg te nemen.