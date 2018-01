De tijd dringt want het havenbestuur heeft een topcontract afgesloten met een Chinese rederij.

Minister Weyts: “Ik denk dat het belangrijkste is dat we een beslissing hebben. Die zal onherroepelijk zijn. We maken samen met het havenbedrijf een afspraak over de financiering. De prijskaartjes lopen wel uiteen. Maar dat we eens en voor altijd beslissen.”

De keuze voor de locatie van de tweede zeesluis is tussen de site van de huidige Visartsluis of een inplanting in het Verbindingsdok.