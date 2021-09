De ontwikkelaar van toegangscontroleproducten Locinox uit Waregem is gisteravond gekroond tot Leeuw van de Export 2021.

Dat in de categorie bedrijven met 50 of meer medewerkers. Het bedrijf laat pionier in containeridentificatie en -tracking Camco Technologies uit Heverlee en telecomspecialist OTN Systems uit Olen achter zich.

Locinox werd in 1990 opgericht en maakt onder meer codeklavieren voor poorten en hydraulische pompen. Er werkt een tachtigtal werknemers, zowat 90 procent van de omzet haalt het bedrijf in het buitenland.