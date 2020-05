Lockdown in Asielcentrum Koksijde blijft van kracht

In de crisiscel van Lokaal Bestuur Koksijde werd deze morgen beslist dat de lockdown in het asielcentrum van kracht blijft. Niemand mag het asielcentrum verlaten gezien de nieuwe corona uitbraak van gisteren.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het Koksijdse bestuur maakt zich grote zorgen. Corona maakt geen onderscheid tussen een vakantiecentrum, een woonzorgcentrum of een asielcentrum. Als er in een internaat of woonzorgcentrum een uitbraak wordt geconstateerd, dan gelden daar ook extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de paasvakantie zijn in het asielcentrum 11 personen getest, waarvan 7 positief. Deze week werden 2 kinderen getest en blijken ze beide ook positief.

We mogen er niet aan denken dat daar een epidemie heerst. De personen in het centrum hebben de mogelijkheid niet om social distancing na te leven. We begrijpen niet dat federale overheid (volksgezondheid), noch Fedasil, noch de gezondheidsinspectie hierop reageren of orde op zaken zetten. Wij willen dat de geldende veiligheidsregels worden toegepast (quarantaine, testen van personen,…) en we worden niet au sérieux genomen.

Momenteel zijn onze advocaten een juridisch dossier aan het voorbereiden zodat we dinsdag naar de rechtbank kunnen stappen. We hopen dat intussen onze vraag toch ingewilligd wordt.

Laat het duidelijk zijn, ons besluit blijft ondertussen gehandhaafd: niemand van de kinderen uit het asielcentrum gaat naar school alvorens ze negatief getest worden. We begrijpen niet wat de reden kan zijn om niet te testen. Lokaal Bestuur Koksijde wil alle kosten op zich nemen, er is voldoende capaciteit om testen uit te voeren. We vragen om dezelfde manier van werken te hanteren die in de zorgcentra (Dunecluze) is ingevoerd en daar stemde dat tot tevredenheid van iedereen. Als we de tests in het asielcentrum kunnen uitvoeren, weten we waar we staan. En zal dit voor gemoedsrust zorgen bij de bewoners van het centrum, bij het personeel, bij onze inwoners en in de scholen. Laat het gezond verstand toch primeren."

Bekijk ook