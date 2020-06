Lockdown asielcentrum Koksijde is opgeheven

De lockdown die de burgemeester van Koksijde oplegde aan de inwoners van het asielcentrum in de gemeente, is opgeheven. Veertig inwoners hebben zich vrijwillig laten testen op corona. Alle testresultaten waren negatief. De inwoners kunnen met onmiddellijke ingang opnieuw het centrum verlaten....

Vrijdag was er overleg tussen Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde, Fedasil, dat instaat voor de organisatie van het centrum, en Maggie De Block, minister van Volksgezondheid. Dat overleg was dringend nodig om de patstelling te doorbreken tussen de gemeente en Fedasil.

Patstelling doorbroken

Burgemeester Vanden Bussche had de inwoners van het centrum in lockdown geplaatst omdat hij vreesde voor de volksgezondheid. Kinderen uit het centrum wilden opnieuw naar school gaan, maar een positieve test liet de burgemeester vermoeden dat er meerdere mensen besmet waren met corona. Daarop vroeg hij dat iedereen zich liet testen. Fedasil hield vast aan de nationale richtlijn, die stelt dat enkel mensen die symptomen tonen een test moeten ondergaan. Fedasil hield ook vast aan het feit dat er helemaal geen pandemie heerst in het centrum. Op het overleg sloten de betrokken partijen een akkoord om op vrijwillige basis 40 mensen uit het asielcentrum te laten testen op Covid-19.

Alle tests negatief