"Lockdown asielcentrum is ongepast", burgemeester weerlegt

"De lockdown van het asielcentrum in Koksijde is buiten proportie en niet gepast". Dat zegt minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie Maggie De Block.

Vorige week had de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche beslist dat de 300 bewoners van het asielcentrum tijdens de coronacrisis binnen moeten blijven. Hij blijft ook bij zijn standpunt. Maar ondanks de lockdown blijkt dat daar nu toch iemand Covid19 heeft opgelopen, zonder dat de burgmeester daarvan op de hoogte was. "Het is geen leuk idee dat ze ons eerst en vooral als burgemeester niet meedelen dat er daar iemand besmet is. En dat we de maatregelen niet kunnen nemen. Nochtans conform de afspraken. En twee, het is ook niet leuk om te weten dat ze van plan waren om nog 20 mensen bij te brengen in het centrum. Zo komt er nog meer volk op elkaar, dat is geen goed idee," zegt hij

"Afzonderlijke kamers"

Burgemeester Vanden Bussche pleit nog eens voor spreiding van de zowat 300 vluchtelingen. Want zoveel mensen samen, dat is om problemen vragen, zegt hij. "Je steekt ze beter in een hotel in allemaal afzonderlijke kamers. Zo kunnen we die social distancing optimaal verzekeren".

Vanmiddag en vanavond is er overleg met alle betrokken partijen

