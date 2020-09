Lockdownkunst Van Innis tentoongesteld in Kortrijk

De unieke coronasituatie heeft ook kunstenaar en cartoonist Benoît van Innis geïnspireerd. Tijdens de lockdown van het voorjaar zette hij dagelijks zijn persoonlijke ervaring op een blad. Nu worden die 92 tekeningen samen tentoongesteld in Be-Part in Kortrijk.

Elke dag van de lockdown tijdens de coronapandemie maakte Benoît van Innis een tekening en stuurde hij deze via sociale media en WhatsApp naar enkele vrienden uit de kunstwereld. Het werd uiteindelijk een verzameling van 92 tekeningen. Allemaal met zwarte stift op een A4'tje. Van Innis bundelde zijn werken onder de naam 'Instant Light' en die krijgen vanaf zondag 6 september een plaatsje in Be-Part in Kortrijk.

Van Raoul Lambert tot Franse chansons

Van Innis zorgt met zijn tekeningen voor een eigenwijs en persoonlijk verslag van een nooit eerder geziene situatie. Vanuit zijn lockdownatelier in Brussel bekeek hij de coronasituatie via stift en papier. De 92 werken werden ook gebundeld in een boek, die net als de tentoonstelling de naam 'Instant Light' kreeg.

Inhoudelijk krijg je een diversiteit aan onderwerpen te zien. Zowel meer 'artistieke' en vrije onderwerpen als thema's die Van Innis na aan het hart liggen zoals Club Brugge, Franse chansons en de schilderkunst.

Benoît van Innis studeerde schilderkunst bij Dan Van Severen aan Sint-Lucas Gent en publiceerde kort na zijn studies tekeningen in De Morgen en De Standaard. Kort daarna, vanaf 1989, maakte hij ook 35 covertekeningen voor The New Yorker.