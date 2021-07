Loeiende sirenes en ingetogen stilte: "Het staat in ons geheugen gegrift"

Overal in het land is om één minuut na twaalf een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de watersnood van vorige week.

Zo ook Oostkamp waar brandweermannen van de hulpverleningszone 1 hun dienstwagens buiten hadden opgesteld. Wat volgde was het geloei van sirenes, gevolgd door een ijzingwekkende stilte. De brandweermannen en -vrouwen en andere hulpverleners schoten al enkele dagen geleden in actie in de getroffen gebieden in Wallonië en Limburg.

Dat heeft echt een indruk achter gelaten.

"Ze hebben niets en geven alles weg"

Brandweerman William Debaes getuigt: "We hebben daar met mensen gepraat die gewoon begonnen te huilen. Dat was aangrijpend. Het staat bij iedere brandweerman die er geweest is in het geheugen gegrift voor de rest van ons leven, bij manier van spreken. Ik ben blij dat ik geweest ben. mijn collega's ook. We zijn daar enorm goed opgevangen. We kregen eten en drinken terwijl we aan het werken waren. Die mensen hebben niets en toch gaven ze alles weg aan ons."

Zijn collega Dennis verwoordt het zo: We reden eigenlijk door de wijk die het zwaarst getroffen was. En dat liet ons wel stilstaan bij het feit dat die mensen alles kwijt zijn. En de problemen die er nog komen, dat is ook niet niets. Je kan het je niet voorstellen dat het je zelf overkomt. Ik wil me dat ook niet voorstellen. Ik heb er enkel een beeld van."

We herdenken de slachtoffers van de felle overstromingen en betuigen onze steun. #solidariteit #altijdwaakzaam pic.twitter.com/kd3iseU84K — Politie Brugge (@PolitieBrugge) July 20, 2021

RescueDePanne betuigd zijn medeleven met alle slachtoffers van het noodweer…. #nationalerouw pic.twitter.com/5Dtupsjroy — Rescue De Panne (@RescueDePanne) July 20, 2021

Ons hart en gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen werd door de zware overstromingen.



Om 12:00 luidde de luchthavenbrandweer hun sirenes en om 12:01 hield iedereen op onze luchthaven een minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers.https://t.co/rhMHCPJWPk — Ostend-Bruges Airport (@OstendAirport) July 20, 2021

Om 12 uur stipt weerklonken onze #politiesirenes waarna we om 12.01 uur een minuut #stilte hielden op deze dag van de nationale rouw. Onze gedachten en ons hart gaan uit naar alle slachtoffers en hun nabestaanden. #UnitedWeStand #nationalerouw pic.twitter.com/6CFs7wAQOQ — Politie Westkust (@pzwestkust) July 20, 2021

Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers van de overstromingen en hun familie.#NoHeartNoGlory #DagVanNationaleRouw pic.twitter.com/t8RYsQTPYv — Club Brugge Foundation (@ClubBruggeFound) July 20, 2021

Vandaag hangen de vlaggen van ons agentschap halfstok. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van de overstromingen in ons land. pic.twitter.com/VfvQjFkGNt — Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (@agentschapMDK) July 20, 2021

Vandaag, op de dag van #NationaleRouw, denkt en herdenkt Cercle Brugge alle slachtoffers van de #overstromingen en het noodweer van afgelopen week. pic.twitter.com/gaOgcw9P0v — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 20, 2021

Vandaag houdt België een dag van #nationalerouw. Dit uit respect voor alle slachtoffers van de watersnood in het oosten van het land.



Overal in #nieuwpoort gaan de vlaggen halfstok, onder andere hier aan de Kaai. pic.twitter.com/WOK9aAHTep — Stad Nieuwpoort (@StadNieuwpoort) July 20, 2021

Veel landgenoten werden getroffen door de vreselijke watersnood. Sommigen verloren alles wat ze hebben. Zelfs hun leven.



Zo meteen houden we een minuut stilte. Uit solidariteit met alle slachtoffers en hun nabestaanden.



Laten we hen nooit vergeten. #dagvannationalerouw pic.twitter.com/fAoD87vOre — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) July 20, 2021

Klokslag 12.00 uur. Onze MUG-wagen luidt de sirene op het Zorgheldenplein aan de inkom van het ziekenhuis. Gevolgd door een minuut stilte door onze medewerkers. Een ingetogen moment, als steunbetuiging voor de slachtoffers van de overstromingsramp in ons land. pic.twitter.com/BF3msk6Ver — Az Damiaan (@azdamiaan) July 20, 2021

Onze gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun naasten van de overstromingen afgelopen weekend. Nos pensées vont aux victimes et leurs familles des inondations du week-end dernier. Our thoughts are with the flood victims and their family. pic.twitter.com/A6IXK1s3qz — Memorial Museum Passchendaele 1917 (@MMP1917) July 20, 2021

Deze middag lieten we op verschillende locaties in onze politiezone de sirenes loeien en hielden we één minuut stilte.#UnitedWeStand pic.twitter.com/NCTgJRbk6a — PZ Regio Tielt (@pzregiotielt) July 20, 2021