Loes Vandromme niet verrast over leesniveau bij Vlaamse leerlingen

Vandromme gelooft in de versterking van het Leesoffensief, een Vlaams actieplan dat erop gericht is het leesniveau op te krikken. "Er moet vanuit Vlaanderen ingezet worden op dit Leesoffensief. Alle lokale besturen zouden hierin moeten meestappen en de samenwerkingen tussen lokale besturen en bibliotheken versterken. Het is aan de Vlaamse regering om lokale besturen te motiveren, hen de tools aan te reiken en hen te ondersteunen", klinkt het. De resultaten van het PIRLS-onderzoek zijn volgens haar een "wake up call voor de hele samenleving". "Het Leesoffensief mag geen dode letter blijven", stelt Vandromme.