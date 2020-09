Logiessector slaat alarm: 'Dringend nood aan steunmaatregelen'

De logiessector heeft dringend nood aan extra steunmaatregelen, klinkt het. Na een vrij goeie zomer -al blijft dat in coronatijd relatief- ziet het najaar er allesbehalve goed uit. In Brugge is nog maar acht procent van de hotelkamers bezet in oktober, in de Westhoek herdenken ze straks Wapenstilstand zonder Britse toeristen. Grote vakantiewoningen mogen nog altijd niet open voor families groter dan tien mensen en voor enkele jeugdverblijfcentra dreigt een sluiting als de schooluitstappen niet snel hervatten.

Hopen op extra steun

Morgen komt de veiligheidsraad opnieuw bijeen. Misschien is dat een moment voor extra steun, hoopt de sector. De hotelsector hoopt onder meer op kwijtschelding van betalingen aan de RSZ, en het uitbesteden van eindejaarspremies. Westtoer pleit ook voor een sterke promocampagne in Nederland, en een campagne online om de band met het Verenigd Koninkrijk niet los te laten.