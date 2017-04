Lokaal actieplan fijn stof werpt vruchten af

Uit de cijfers blijkt dat het aantal overschrijdingen van de norm in de loop der jaren sterk is teruggevallen. In 2015 en 2016 overschreed ook de meetpost aan de Haven de norm 1 niet meer. De haven van Roeselare kent vooral problemen met rondwaaiend zand en stof. Hoewel de bedrijven en de stad al vele inspanningen leverden de voorbije jaren, zal er waarschijnlijk altijd wel wat meer zand en stof aan de haven zijn t.a.v. andere meetposten.

Vrijwilligers meten BC

"Het is bemoedigend om te zien dat de normen gehaald worden op beide Roeselaarse meetposten", zegt schepen van leefmilieu Michèle Hostekint. "Deze meetposten bieden geen zicht op andere plaatsen in de stad waar er zeer lokaal misschien meer luchtvervuiling is. Daarom willen we in september dit jaar, samen met vrijwilligers, een meetcampagne opzetten waarbij mobiele meters gemonteerd op fietsen, op straat kunnen gaat meten in Roeselare".

Alle metingen zullen bovendien online gepubliceerd worden. Deze meters zullen ‘Black Carbon’, BC of zwarte koolstof meten. Zwarte koolstof vormt een fractie van fijn stof en bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen (diesel, hout, kolen,...). Er zijn sterke aanwijzingen dat BC een belangrijke drager is van allerhande elementen die vrijkomen bij verbranding.