Lokaal lange wachtrijen aan recyclageparken

In alle parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd. Daarnaast is het niet mogelijk om cash te betalen en moeten bezoekers in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. Er worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Waar intercommunales over een reservatiesysteem beschikken, wordt het aanbevolen dat te gebruiken. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen. (lees verder onder de foto)

Dinsdagmorgen werd ook het containerpark in Veurne terug geopend. Twee medewerkers van de stad controleren aan de ingang het afspraakbewijs. Er wordt een vijftal wagens per keer het park binnen gelaten. Doordat de bezoekers soms heel wat materiaal te lossen hebben, kan de wachttijd aan de ingang toch een twintigtal minuten tot een half uur oplopen. Ook in Oostende staan er dus lange wachtrijen. In sommige plaatsen, zoals in Anzegem, staat er politie aan de ingang.

