Lokaalmarkt Brugge is verhuisd

Die heeft nu zijn stek gevonden in Ter Groene Poorte in Sint-Michiels. Het concept van verse kwaliteitsproducten uit de buurt, blijft hetzelfde. Maar je kunt nu ook online bestellen en afhalen.

Twee jaar geleden startte de lokaalmarkt in Brugge. Ter Groene Poorte is al de derde locatie van deze korte ketenverkoop, maar het concept blijft hetzelfde. Vandaag staan er zo'n 15 lokale producenten op de markt. Hun producten vallen in de smaak bij de kopers, die er graag het extra centje voor neertellen. De lokaalmarkt is door de coronacrisis ook de 21ste eeuw binnengetreden. Je kunt elke vrijdag van drie uur tot zeven uur terecht.