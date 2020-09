Lokale besturen scharen zich achter Bomencharter

In totaal zouden er zo 1,2 miljoen extra bomen geplant worden verspreid over Vlaanderen. Gent spant de kroon met 150.000 bomen, gevolgd door de West-Vlaamse steden Oostende (120.000), Roeselare (100.000) en Ieper (100.000). West-Vlaanderen gaat voor het meest aantal geplande bomen van alle provincies, namelijk 408.750.

1 boom per inwoner

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir (N-VA) roepen de andere besturen op om het charter ook te ondertekenen. "Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen kunnen we de hulp van de lokale besturen zeker gebruiken", klinkt het bij Somers. "We zijn goed op weg voor één extra boom per Vlaming."

Zuhal Demir wijst op de Vlaamse ambitie van 4.000 hectare extra bos tegen 2024. "Elke boom telt. Vanaf oktober gaat het plantseizoen opnieuw van start en schieten we in gans Vlaanderen opnieuw in actie."

Lokale besturen die interesse hebben, kunnen het Bomencharter nog tot eind 2020 ondertekenen via www.bomencharter.be.