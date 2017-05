Lokale boerenmarkt in ontwijde kerk is schot in de roos

In de ontwijde Sint-Amandskerk in Roeselare wordt voor het eerst een boerenmarkt gehouden. En dat blijkt meteen een succes in de roos.

Producenten komen er elke vrijdagnamiddag tussen twee en acht met hun waren langs. Op "Lokaal", want zo heet het initiatief, kan je producten van eigen bodem vinden, zoals vlees, groenten, zuivel en brood. Wekelijks zal het aanbod variëren. Door middel van een betaalsysteem kunnen bezoekers alles in één keer betalen, en dus niet aan elk kraam afzonderlijk. Online bestellen is ook mogelijk. In de kerk is er ook een mogelijkheid om iets te drinken en voor de kinderen is er een kinderatelier.