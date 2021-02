Lokale partijen Vooruit tegen naamsverandering sp.a

Er dreigt alsnog een juridische strijd los te barsten rond de naamsverandering van sp.a in Vooruit. Een tiental lokale partijen met die naam eist dat de sp.a onmiddellijk haar plannen stopzet. Ook de lokale partij Koksijde Vooruit wil dat.

Verschillende politieke bewegingen, verspreid over Vlaanderen, dragen de naam ‘Vooruit’ al vele jaren en enkele deden ook mee bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Koksijde Vooruit bijvoorbeeld scoorde bij die verkiezingen sterk met 5 zetels op 25.

Elwin Van Herck: “Wanneer sp-a voorzitter Rousseau zijn voornemen zou doordrijven, zou dit voor al die lokale Vooruit-partijen tot heel wat verwarring leiden met de plaatselijke sp.a-fracties. Ook de branding en naambekendheid die al die jaren werd opgebouwd en waarin volledig met eigen middelen en inspanningen werd geïnvesteerd, zou hierdoor in het gedrang komen. De vruchten van jarenlang hard werken in de strijd naar politieke vernieuwing, laten zij zich niet zomaar ontnemen.”

Woensdag vertrok een tiental ingebrekestellingen naar het partijhoofdkwartier van de socialisten. Allemaal zijn ze afkomstig van lokale partijen die al veel langer de naam Vooruit dragen. Ze krijgen ruggensteun van het Platform Vooruit, een organisatie die al enkele jaren lokale partijen bijstaat met praktijkkennis en juridische knowhow. Voorzitter Georges Verstichel, een oudgediende van N-VA Kortrijk, heeft naar eigen zeggen verscheidene keren geprobeerd om met sp.a-voorzitter Conner Rousseau in gesprek te gaan - tevergeefs.

Bij sp.a is men alvast niet onder de indruk van de ingebrekestellingen. "De naamsverandering stoppen is absoluut niet aan de orde", klinkt het bij de partijwoordvoerder. "We zullen lokaal met die mensen rond de tafel zitten, er zijn altijd oplossingen te vinden. Maar sp.a wordt eind maart Vooruit, daar verandert niets aan."