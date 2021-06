Lokale politie zoekt getuigen vandalisme Sijsele

De lokale politie Damme/Knokke-Heist is een onderzoek gestart na elf meldingen van vandalisme in Sijsele.

De politie is op zoek naar mensen die de voorbije nachten iets hebben opgemerkt of in het bezit zijn van camerabeelden. Ze kunnen zich melden via het contactformulier op de politiewebsite. Het politieteam is de komende dagen extra aanwezig in de omgeving van het sportpark en zet ook een mobiele bewakingscamera in.

Een of meerdere vandalen bespoten de voorbije dagen onder meer de sportinfrastructuur in het sportpark ‘t Veld en verschillende wagens en verkeersborden met graffiti. Er is ook ingebroken in de gemeentelijke basisschool en KSA-lokalen. Daar namen de daders twee iPads, een muziekbox en beamer mee.

