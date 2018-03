Lokale producten troef in Ledegem

Voor lokale producten kan je voortaan terecht bij Boerhof langs de Sint-Pieterstraat te Ledegem. De overdekte streekmarkt is een reactie op de recente voedselschandalen.

De markt met lokale producten volgt het principe van de ‘korte keten’, waarbij de producent rechtstreeks in contact komt met de consument. De deelnemende landbouwers zijn niet aan hun proefstuk toe en kennen elkaar al van de Lokaalmarkt in de Roeselaarse Sint-Amandskerk. Via de streekmarkt hopen ze niet alleen hun ecologische voetafdruk te verkleinen maar ook de concurrentie aan te gaan met de supermarkten.

Boerhof is elke zaterdagnamiddag open van 13.30 tot 16.30 uur.