Loker ruimt smurrie op na hevige stortregen

Dat was onder meer het geval in de Douanestraat. Door de overvloedige regen werd de straat herschapen in een modderpoel. Dat water vloeide van hoger gelegen akkers in Frankrijk. En omdat de gewassen nog niet volgroeid zijn, had het water vrij spel en kwam er ook veel aarde mee. (Lees verder onder de foto)

De smurrie drong woningen en kelders binnen en nu moeten de bewoners die boel opruimen. De gemeente gaat nu na waar er nog brandweerinterventies nodig zijn en wil snel weer een overleg met de Franse bevoegde autoriteiten, want de situatie was er nog nooit zo erg.