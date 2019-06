De NMBS past de dienstverlening in enkele West-Vlaamse stations aan. Ook in Lichtervelde, waar vorige week nog actie is gevoerd uit vrees voor de sluiting van de loketten.

Maar een sluiting van de loketten wordt het in geen geval, zegt de NMBS. Al is het toch een serieuze vermindering: vanaf 5 augustus is in de stations van Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende en Blankenberge het loket doordeweeks in de namiddag gesloten. Ook in het weekend zullen er minder openingsuren zijn.

In juli zal de NMBS wel stewards inzetten om de reizigers uit te leggen hoe de automaten werken, waar je tickets kunt kopen.

