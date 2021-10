Lokfiets moet dieven in val lokken in Kortrijk

De politie hoopt zo de fietsendief te kunnen oppakken, maar wil vooral voorkomen dat er nog meer fietsen verdwijnen. Aan de fietsenstalling aan het station van Kortrijk staat minstens één lokfiets. We kunnen hem om evidente reden niet tonen, maar hij is uitgerust met een soort gps-systeem.

"Een lokfiets is zo uitgerust dat wij die lokfiets permanent in de gaten kunnen houden. Dus als die fiets gestolen wordt, of in beweging is, dan kunnen wij die in de dispatching gaan volgen, traceren en eventueel de fietsen gaan oppakken", zegt Thomas Detavernier van Politiezone VLAS.

Drie lokfietsen

Binnen de hele zone VLAS staan er drie zo'n lokfietsen. Twee in Kortrijk, en afwisselend één in Kuurne en Lendelede. Telkens op plaatsen waar vaak fietsen verdwijnen. Het staat zelfs aangeduid.

"Het is voor preventief en ontradend. Zoals je ziet staan er hier borden. Waarmee wij die lokfietsen eigenlijk aankondigen. We willen een fietsendief dus twee keer waarschuwen."

Steeds meer fietsdiefstallen

Het aantal fietsdiefstallen is eigenlijk al even in stijgende lijn in de zone VLAS. Van 499 in 2017 tot zelfs 612 twee jaar later. Door de lockdowns is er wel een daling. En de drie lokfietsen, die staan er nu al een tweetal weken. Zonder beweging.