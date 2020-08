In Outrijve is in de nacht van vrijdag op zaterdag een loods volledig vernield door een hevige brand.

In Outrijve bij Avelgem is vannacht een loods vernield door een hevige brand. Het vuur brak uit rond half één. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al door het dak. Een uur later was de brand onder controle.

Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Lees ook: